Tarık Balyalı: ''Pendik hazır, biz hazırız! 31 Mart’ta birlikte başaracağız''

CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Tarık Balyalı seçim çalışmaları kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte Pendik'te halkla buluştu. Seçim otobüsü ile birlikte mahallelerde seçmenlerini selamlayan Tarık Balyalı vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

TARIK BALYALIYA VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Balyalı halkla buluşmaları kapsamında kısa bir açıklama yaparak; ''İl Başkanımız Özgür Çelik ile birlikte Pendik’te komşularımızı selamladık. Coşkuyla bizi karşılayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Pendik hazır, biz hazırız! 31 Mart’ta başaracağız.' 'dedi.

"PENDİK HAZIR BİZ HAZIRIZ 31 MART'TA BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Tarık Balyalı ve beraberindeki ekiple Pendik Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi'ni ziyaret etti. Çelik ziyaretinde; ''Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizin tamamı hiçbir ayrım yapmadan tüm ibadethanelere eşit hizmet götürmeye devam edecek. ''diye konuştu.

Tarık Balyalı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte Kaynarca, Batı Mahallesi, Güzelyalı, Esenyalı, Orhangazi, Fatih, Ahmet Yesevi, Sülüntepe, Kavakpınar, Şeyhli ve Ramazanoğlu Mahalleri'nde çalışmalarını sürdürdü.