Talisca için flaş iddia! Türkiye'ye transfer olacak mı? Al Nassr Sportif Direktörü Adrian Esparraga, katılacağı bir etkinlik için İstanbul'a gelen Anderson Talisca ile ilgili olarak konuştu. Talisca, bir süredir Fenerbahçe ile ilgili transferlerle anılıyor. Esparraga, "Sezon sonuna kadar Talisca Al Nassr'da kalacak" dedi.