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Talisca için flaş iddia! Türkiye'ye transfer olacak mı?

Al Nassr Sportif Direktörü Adrian Esparraga, katılacağı bir etkinlik için İstanbul'a gelen Anderson Talisca ile ilgili olarak konuştu. Talisca, bir süredir Fenerbahçe ile ilgili transferlerle anılıyor. Esparraga, "Sezon sonuna kadar Talisca Al Nassr'da kalacak" dedi.

Talisca için flaş iddia! Türkiye'ye transfer olacak mı?
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Al Nassr Sportif Direktörü Adrian Esparraga, Talisca hakkındaki soruları yanıtladı.

Suudi ekibinin yöneticisi, Ocak ayındaki transfer iddiaları hakkında konuşurken, "Talisca sezon sonuna kadar Al Nassr'da kalacak" dedi.

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Fenerbahçe, bir süredir 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için görüşmelere devam ediyor.

2021'den beri Al Nassr forması giyen Brezilyalı, 2026'da bitecek sözleşmesinde her yıl 12 milyon euro kazanıyor.

Bu sezon 17 maçta oynayan Talisca 8 gol kaydetti. 2016 ve 2018 yılları arasında kiralık olarak Beşiktaş için oynayan yıldız futbolcu, bir Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

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