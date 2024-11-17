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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'da! G20 zirvesine katılacak

19 Kasım'da Brezilya'da düzenlenecek 19'uncu G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'da! G20 zirvesine katılacak
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19'uncu G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Brezilya'da 18 Kasım ile 19 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından Rio de Janeiro'da düzenlenecek bir toplantıya katılmak üzere Brezilya'ya gideceğini duyurdu.

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Altın, zirve sırasında G20 liderlerinin "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" başlıklı üç oturumda görüşlerini paylaşacaklarını belirtti."" dedi.

Zirve sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 liderleri ve diğer katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

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