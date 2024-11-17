Maliye'den çok baskın! Eş zamanlı denetim yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tütün ardından alkollü içecek sektöründe faaliyet gösteren firmaların 22 ildeki 100 adresinde eş zamanlı fiili envanter sayımı yapıyor.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörlerdeki kayıt dışılığa yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.



Tütün ve tütün mamulleri sektörünün ardından bakanlık gözünü alkollü içecek üreticileri üzerine çevirdi.

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Yaz aylarında ekipler, sigara ve makaron üreticisi 23 firmanın 8 ilde 26 yerde gerçek zamanlı sayım gerçekleştirdi.



Vergi Denetim Kurulu'na bağlı yaklaşık 200 vergi müfettişi ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı gelir uzmanları, şimdi de alkollü içecek imalatı yapan firmaların 22 ildeki 100 adresinde eş zamanlı fiili envanter çalışması başlattı.

TÜTÜN VE ALKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI VERİLERİNDEN FAYDALANILDI

Denetimlerde, sektörde kayıt dışı alım ve satım, kaçak içki üretimi ve envanter değerleme işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılmaması gibi nedenlerle, ÖTV, gelir ve kurumlar vergisi, KDV ve diğer vergiler ile ilgili olası vergi kayıpları ve kaçakları araştırılmaktadır.

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Çalışmada Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanan bilgiler de kullanıldı. Bu veriler, riskli mükelleflerin belirlenmesinde de dikkate alındı.