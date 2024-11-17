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Doktora saldırı! Babası ölen adam hastaneyi birbirine kattı!

Sağlık alanında şiddet haberleri arttı. Bu kez yer İstanbul. A.S.A., Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan bir doktorun saldırısına uğradı. Olaydan kaçan kişi motosikletiyle kaçtı. Harekete geçen birimler saldırganı yakaladı. A.S.A. mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklandı.

Doktora saldırı! Babası ölen adam hastaneyi birbirine kattı!
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Maltepe'de bir hastanede çalışan bir doktora saldırdığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.

10 Kasım günü Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde beyaz kod butonuna basıldığının belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi.

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Şüpheli A.S.A., doktor M.N.M.'ye saldırdıktan sonra hastane çıkışında park halinde duran bir motosikletle olay yerinden kaçtı.

Babası bir süre önce ölen ve aynı hastanede tedavi gören şüphelinin olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

Saldırıya uğrayan doktor, şüphelinin babasının tedavisi sırasında orada olmadığını öğrendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli A.S.A., çeşitli suçlardan kaydı olan ve sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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