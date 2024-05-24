Taksiciyi bıçaklayarak yol kenarına atan katilin cezası belli oldu!

İstanbul Sarıyer'de taksicilik yapan Yaşar Yanıkyürek'in aracına bindikten sonra bıçaklayarak öldüren sanık için hakim ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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Taksiciyi bıçaklayarak yol kenarına atan katilin cezası belli oldu!

İstanbul Sarıyer'de aracına bindiği taksici Yaşar Yanıkyürek'i bıçaklayarak öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldıSarıyer'de aracına bindiği 58 yaşındaki taksici Yaşar Yanıkyürek'i 5 yerinden bıçaklayarak öldüren ve yol kenarına atıp taksiyle kaçan yabancı uyruklu Yoosef Bagherian Gharehtapeh, ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında, bir şey hatırlamadığını söyleyen sanık, ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl hapse çarptırıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İstanbul Sarıyer Tarabya Mahallesi'nde, 17 Nisan'da meydana gelen olayda İran uyruklu tutuklu sanık Yoosef Bagherian Gharehtapeh'in "Tasarlayarak kasten öldürme" ve "Silahla yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına bugün başlandı.

Taksiciyi bıçaklayarak yol kenarına atan katilin cezası belli oldu!

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Savunması sorulan sanık, görüntüleri izlediğini ancak hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Taksici Yaşar Yanıkyürek'in oğlu, beyanında, "Canice bir cinayet işlenmiştir.Hatırlamaması mümkün değil. Her şeyi planlı ve bilerek bir cinayet işlemiştir. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın yüklenen suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

SAVUNMASINDA "BİR ŞEY HATIRLAMIYORUM" DEDİ

Sanık, mütalaaya karşı savunmasında öldürme kastı olmadığını, üzgün olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Sanık, son sözünde de söyleyecek bir şeyinin olmadığını kaydetti.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yoosef Bagherian Gharehtapeh'i, "Nitelikli kasten öldürme" ve "Silahla yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl hapse çarptırdı.

Taksiciyi bıçaklayarak yol kenarına atan katilin cezası belli oldu!

CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme, sanığın samimi pişmanlık göstermediğine kanaat getirerek verdiği cezada herhangi bir indirim uygulamadan tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme başkanı, karardan sonra Yaşar Yanıkyürek'in ailesine, "Ölüyü geri getirmez. Allah gani gani rahmet eylesin" diyerek başsağlığında bulundu.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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