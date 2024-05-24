BM'nin Srebrenitsa kararı sonrası, Sırbistan lideri gündem oldu!

BM Genel Kurulu'nda, 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı Anma Günü" ilan edilmesine karşı çıkan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in, tasarının oylandığı sırada ve sonrasında Sırp bayrağına sarılıp karmaşık duygular yaşadığı görüldü.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu; Almanya ile Ruanda tarafından sunulan ve Türkiye'nin yanı sıra 40'tan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı 193 üyeli BM Genel Kurulunda 84 "evet" oyuyla kabul edildi. Tasarı, 68 "çekimser" ve 19 "hayır" oyu aldı. Böylelikle BM, 11 Temmuz'u "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan etmiş oldu.

VUCİC "TASARI SİYASİ" DEDİ

Tasarı, Sırbistan'ın itirazlarına rağmen kabul edildi. BM Genel Kurulu'nda tasarı için düzenlenen oturumda, oylama öncesinde söz alan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, karar tasarısının "çok siyasi olduğunu" savundu.

"BÖLÜNMÜŞLERİ ARTIRACAK"

Bireysel olarak olaya ilişkin suçluların cezalandırıldığını söyleyen Vucic, karar tasarısının ne Bosna Hersek ne de bölgedeki istikrar ve birliğe katkı sağlayacağını aksine bölünmüşlükleri artıracağını dile getirdi.

OYLAMA SIRASINDA DUYGULARINI GİZLEYEMEDİ

Vucic'in, karar tasarısının oylandığı ve kabul edilmesinden sonra yaşadığı duygu durumu kameralara yansıdı. Dev ekrana "evet" oyu veren ülkelerin isimleri düştükçe elindeki Sırbistan bayrağına sarılan Vucic'in görüntüleri hem basında sosyal medyada gündem oldu.

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