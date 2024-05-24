Son dakika! MSB'den önemli açıklama: PKK'ya darbe üstüne darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika... Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesinde terör örgütlerine nefes aldırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesi ve Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde toplam 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"TERÖRE VE TERÖRİSTE HİÇBİR YERDE GEÇİT YOK"

MSB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

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