Son dakika! MSB'den önemli açıklama: PKK'ya darbe üstüne darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde başlatılan operasyonla 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist öldürüldü.

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Son dakika! MSB'den önemli açıklama: PKK'ya darbe üstüne darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika... Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesinde terör örgütlerine nefes aldırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesi ve Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde toplam 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika! MSB'den önemli açıklama: PKK'ya darbe üstüne darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!

"TERÖRE VE TERÖRİSTE HİÇBİR YERDE GEÇİT YOK"

MSB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

Son dakika! MSB'den önemli açıklama: PKK'ya darbe üstüne darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika! MSB'den önemli açıklama: PKK'ya darbe üstüne darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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