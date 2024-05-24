LGS giriş belgeleri yayımlandı! LGS 2024 sınav yerleri nasıl öğrenilir? 2024 LGS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı.

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LGS giriş belgeleri yayımlandı! LGS 2024 sınav yerleri nasıl öğrenilir? 2024 LGS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı. LGS merkezi sınavında öğrenciler kendi okullarında değil belirlenen okullarda sınava girecek.Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte LGS sınav yerleri de açıklanmış oldu. Sınav giriş belgeleri, sınav günü öğrencinin sınava gireceği sırada hazır olacak.

LGS SINAV GİRİŞ YERİMİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.

LGS giriş belgeleri yayımlandığı duyuruldu! LGS 2024 sınav yerleri nasıl öğrenilir? 2024 LGS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik, başkonsolosluk veya konsolosluklarından alacak ve onaylatacak.

ÖĞRENCİLERİN YANINDA BULUNMASI GEREKEN İŞTE O BELGELER

Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerini bulundurması gerekiyor.

2024 LGS SINAVI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2 Haziran 2024'te gerçekleştirilecek.

Merkezî Sınav; tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da ve ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

LGS giriş belgeleri yayımlandığı duyuruldu! LGS 2024 sınav yerleri nasıl öğrenilir? 2024 LGS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.

Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları, 28 Haziran tarihinde erişime açılacak.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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