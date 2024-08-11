Taha Akgül'den üzücü haber! güreş kariyerini sonlandırdığını açıkladı

Türkiye'nin son yılarda yetiştirdiği önemli güreşçilerden biri olan ve en son Paris 2024 yaz olimpiyatlarında Bronz madalya kazanan Taha Akgül, sosyal medya hesabından yaptığı üzücü bir paylaşımla güreş kariyerini sonlandırdığı açıkladı.

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Taha Akgül'den üzücü haber! güreş kariyerini sonlandırdığını açıkladı

Tarihi ata sporumuz Güreş'in son yılların en önemli güreşçilerinden biri olan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Taha Akgül güreş kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

ÜZÜNTÜLÜ HABERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Milli sporcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayatta her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi dün itibariyle spor kariyerimin de sonuna geldik.Çok duygusal günler geçiriyorum..Sivas’ta babamızın sayesinde evin ortasında abimle güreşerek başlayan spor hayatım Paris Olimpiyat oyunlarında son buldu..

AKGÜL'ÜN GÜREŞ HAYATI

•1 OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU
•2 OLİMPİYAT ÜÇÜNCÜLÜĞÜ
•3 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
•11 AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

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AKGÜL'DEN AÇIKLAMA

Öyle güzel bir kariyer öyle güzel tarihi başarılar nasip etti ki Allahu Teala kazanamadığım hiçbir şampiyona hiçbir turnuva kalmadı..Ne kadar şükretsem az kalır..Dünyanın en güzel bayrağını hakkıyla devraldım şerefiyle alnımın akıyla hak ettiği yere çıkarttım..Hiçbir rakipten korkmadan her şampiyonada savaşarak kahramanca mücadele verdim.. Tertemiz bir kariyer bileğim hakkıyla alnımın teriyle yazıldı hamdolsun..Şimdi sancağı başka bir Türk gencine devretme zamanı..Kolay değil beni ben yapan işimi herşeyimi ona borçlu olduğum ekmeğimi kazandığım güreşi bırakmak..Ama her güzelliğin bir başlangıcı olduğu gibi sonu da oluyor..Gerek yaşadığım sakatlıklar gerek üzerimdeki sorumluluktan dolayı yaşadığım stres,ailemden eşimden ayrı senenin her günü kampta kalmak ve en önemlisi zirve de bırakmayı hak eden kariyerim yüzünden bu kararı almış bulunuyorum..Kariyerim boyunca her zaman bana destek olan başta sevgili eşim ailem abim Abdullah hocam ve bütün hocalarım takım arkadaşlarım çalışan personellerimiz başta olmak üzere bu kadar uzun süreçte üzdüğümüz kırdığımız dertlerine yetişemediğimiz insanlar arayamadığım soramadığım ihmal ettiğim büyüklerim akrabalarım arkadaşlarım olduysa eğer haklarını helal etsinler..Kariyerim boyunca Sivas’tan nasıl çıktıysam öyle kalmaya devam ettim..Geldiğim o küçük şehri küçük mahalleyi mütevazı hayatımı hiç unutmadım.. Bundan sonraki süreçte biraz dinlenip kendime geldikten sonra nasıl 20 senedir bir nefer olarak ülkeme hizmet ettiysem bundan sonrada bana ihtiyaç duyulduğu her zaman karşılık beklemeden ülkem için milletime hizmet etmeye hazır olacağım.. Hepinizi VATANINA ŞEREFİYLE HİZMET ETMİŞ BİR TÜRK GENCİ olarak Allah’a emanet ediyorum. " ifadelerini kullandı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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