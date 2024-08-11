Nafia Kuş Aydın kimdir? kaç yaşında, nereli, Milli tekvandocu mu?

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Nafia Kuş, 20 Şubat 1995'te Adana'da dünyaya geldi. Kuş, +73 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve milli takım için mücadele ediyor. 2018 Avrupa Tekvando Şampiyonası ve 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

2015 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda +73 kilo kategorisinde yarı finalde 10-3 yenilerek dünya üçüncüsü oldu. Yarı finalde İngiliz rakibi Bianca Walkden ile karşılaştı. 2016 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda aynı kiloda Walkden ile aynı finalde yenildi ve gümüş madalya kazandı.

2018 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Kazan, Rusya'da Kuş, finalde Rus rakibi Arina Zhivotkova'yı 5-0 mağlup etti. Aynı yıl kadınlarda +67 kiloda yarışırken Hırvat, Sırp ve Ukraynalı rakiplerini yenerek finale kaldı. 2019 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda +73 kilo kategorisinde bronz madalya kazandı. Meksikalı Maria Espinoza yarı finalde 6-4 yenilerek üçüncü oldu.