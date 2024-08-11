Nafia Kuş Aydın kimdir? kaç yaşında, nereli, Milli tekvandocu mu?

Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nafia Kuş Aydın Olimpiyat Oyunları'nda kaçıncı oldu ve dereceye girdi mi soruları sıklıkla tartışılıyor. Nafia Kuş Aydın kim? Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın nereli ve kaç yaşında?

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Nafia Kuş Aydın kimdir? kaç yaşında, nereli, Milli tekvandocu mu?

Nafia Kuş Aydın'ın kimliği nedir? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarışan Nafia Kuş Aydın'ın hayatı ve biyografisi konuşuluyor. Milli tekvandocu Nafia Kuş'un Aydın Olimpiyat Oyunları'nda kaçıncı sırada yer aldığı merak konusu. Nafia Kuş Aydın'ın gerçek adı ve yaşı nedir?

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Nafia Kuş, 20 Şubat 1995'te Adana'da dünyaya geldi. Kuş, +73 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve milli takım için mücadele ediyor. 2018 Avrupa Tekvando Şampiyonası ve 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

2015 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda +73 kilo kategorisinde yarı finalde 10-3 yenilerek dünya üçüncüsü oldu. Yarı finalde İngiliz rakibi Bianca Walkden ile karşılaştı. 2016 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda aynı kiloda Walkden ile aynı finalde yenildi ve gümüş madalya kazandı.

2018 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Kazan, Rusya'da Kuş, finalde Rus rakibi Arina Zhivotkova'yı 5-0 mağlup etti. Aynı yıl kadınlarda +67 kiloda yarışırken Hırvat, Sırp ve Ukraynalı rakiplerini yenerek finale kaldı. 2019 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda +73 kilo kategorisinde bronz madalya kazandı. Meksikalı Maria Espinoza yarı finalde 6-4 yenilerek üçüncü oldu.

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