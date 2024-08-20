Suskunluğunu bozdu: Özgür Özel'in 'Ayağından vuruldu' sözlerine dikkat çeken yanıtı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ayağındaki kırık nedeniyle hakkındaki iddialar için gazeteci Barış Yarkadaş'a açıklama yaptı.

Özel'in 'bacağının' kırılmadığı, silahla vurulduğu" iddiaları sosyal medyada çok paylaşıldı.

İddiaları Özel'e sorduğunu kaydeden gazeteci Barış Yarkadaş, canlı yayında CHP lideri ile arasında geçen diyaloğu anlattı.

Yarkadaş şunları aktardı: “Bugün Özgür Özel’i aradım böyle bir şey dolaşıyor ortada bu nedir dedim. Özgür Özel ‘Bu paylaşımı ilk önce sabah saatlerinde FETÖ’cü hesaplar paylaştı, ben bu paylaşımları görünce FETÖ’cülerin peşinden gidenlerin de bunları paylaştığını gördüm. Benim Güven Hastanesi'nde çekilen filmin e-Sağlık üzerinden e-Devlet’e yüklüdür. İsteyen bakabilir. Devletin elinde olan filmde parmaktaki kırık ortadadır isteyene filmi de atabilirim’'dedi.

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