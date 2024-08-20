Bu fiyatlara BİM ve A101 bile inanamayacak! Çiçek yağında büyük indirim

Yüksek enflasyon ve devam eden zamlar nedeniyle halk market indirimlerini takip ediyor. Ayçiçek yağı, fiyatının düşmediği ürünlerden biridir. Mutfaklarımızın vazgeçilmezi ayçiçek yağına ulaşmakta zorlanan kişiler, aktüel kataloglarındaki indirimleri öğrenmek istiyor. Ayçiçek yağı fiyatları çok yüksek olduğu için Çağrı market Yudum ve Komili marka ayçiçek yağı fiyatlarını düşürdü.

Vatandaşlar, uygun fiyatlı market alışverişi için kapsamlı araştırmalar yapmaya devam ederken, özellikle market zincirlerinde ayçiçek yağı fiyatlarının nasıl olduğuna dair endişeler var.

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Ucuz ayçiçek yağı fiyatlarını ararken, vatandaşların en çok dikkatini çeken konu ucuz ayçiçek yağı fiyatları oldu. Ayçiçek yağı artık yemeklerin vazgeçilmez bir parçası olmasına rağmen, market raflarındaki fiyatlar vatandaşları zorlamaya devam ediyor. Ayçiçek yağı tasarruflu olarak kullanılmaya devam ediyor.

Çağrı Market'in 17 Ağustos'tan 27 Ağustos'a kadar olan aktüel ürünler kataloğuna göre, 1 litrelik Komili ayçiçek yağı ve 4 litrelik Yudum ayçiçek yağı fiyatları düştü.

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Çağrı Market'te bir litre Komili ayçiçek yağı 42 Lira 50 Kuruştan ve dört litre Yudum ayçiçek yağı 199 Lira 95 Kuruştan satılıyor.