MİT'ten nefes kesen operasyon: PKK/KCK’lı Zilan Azak’ı etkisiz hale getirdi!

Milli İstihbarat Teşkilatı, nefes kesen operasyon sonucunda PKK/KCK’lı Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak’ı etkisiz hale getirdi.

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MİT'ten nefes kesen operasyon: PKK/KCK’lı Zilan Azak’ı etkisiz hale getirdi!

Milli İstihbarat Teşkilatı, nefes kesen operasyon sonucunda PKK/KCK’lı Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak’ı etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak/Hakurk’ta düzenlediği nokta operasyonla PKK/KCK’lı Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak’ı etkisiz hale getirdi.

MİT'ten nefes kesen operasyon: PKK/KCK’lı Zilan Azak’ı etkisiz hale getirdi!

Irak/Hakurk kırsalında faaliyet gösteren Zilan Azak, terör örgütünün dronlu saldırılarında yer alıyordu.

NOKTA OPERASYON

MİT, örgüt içindeki ajanlarından, Sema Cuya Çevlik kod Zilan Azak’ın bir süredir örgütün dronlu saldırılarında yer aldığını öğrendi. Zilan Azak ayrıca Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyetlerinde de kullanılıyordu.

MİT'ten nefes kesen operasyon: PKK/KCK’lı Zilan Azak’ı etkisiz hale getirdi!

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

MİT, sahadan intikal eden bilgilerin neticesinde adım adım takip ettiği terörist Zilan Azak’a yönelik operasyon kararı aldı. PKK/KCK mensubu Zilan AZAK’ın nokta yeri, MİT’in örgüt içerisindeki saha ajanları vasıtasıyla tespit edildi.

Türkiye’ye yönelik istihbarat toplama, keşif/gözetleme ve dronlu saldırı faaliyetlerinde yer alan terörist, MİT’in düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.Sema Cuya Çevlik kod Zilan AZAK kimdir?

Sema Cuya Çevlik kod Zilan AZAK, 2015 yılında, üniversite eğitimini yarıda bırakıp PKK/KCK saflarına katıldı. Irak/Gare’de silahlı eğitim aldı.

Hakkında teröre destek vermekten nitelikli yakalama kaydı bulunan Zilan AZAK, Hakurk bölgesinde ağır silah taburunda faaliyet gösterdi.

AZAK, örgüt yöneticileri tarafından son olarak istihbarat toplama, keşif/gözetleme ve dron faaliyetlerinde kullanılmak üzere görevlendirildi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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