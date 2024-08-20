İstanbul'un yürüyen adamından kötü haber: Evinde ölü bulundu!

İstanbul'da E-5 karayolu Tuzla ile Maltepe arasında sürekli yürüyerek dikkatleri çeken, yürüyen adam lakaplı vatandaş evinde ölü bulundu.

İstanbul'da D100 karayolunda Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen ve hayat hikayesi ile herkesin yüreklerini burkan İstanbul'un yürüyen adamı evinde ölü olarak bulundu.

Olay, İstanbul'un Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi Terzi Sokak üzerindeki bir evde saat 21.00 sıralarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, D100 karayolunda Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen, yolu düzenli kullanan sürücülerin sık sık karşılaştığı S.S., sosyal medyada ve basında yer almıştı.Yolu kullanan çoğu kişinin her gün gördüğü S.S., Pendik'te yaklaşık iki gündür kayıptı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda S.S., yaşadığı evde ölü olarak bulundu.

Yakınları tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.S.'ın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından S.S.'ın naaşı ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

E-5 karayolunda Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen, yolu düzenli kullanan sürücülerin sık sık karşılaştığı, neden yürüdüğü hakkında çeşitli rivayetler ortaya atılan kişinin Pendik'te yaşayan S.S. olduğu öğrenildi. S.S., E-5 karayolunda yürürken çekilen videoları sosyal medyada yayıldıktan sonra daha da merak uyandırmıştı.

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