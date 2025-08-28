Suriye'yi işgal eden İsrail'den açıklama: Amaç "Vaadedilmiş Topraklar" vizyonu!

Suriye'yi işgal eden İsrail niyetini apaçık ortaya koydu... Golan Tepesi ve Hermon Dağı'ndan çekilmeyeceklerini açıklayan İsrailli general: Amaç "Vaadedilmiş Topraklar" vizyonu dedi...

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye topraklarında bulunan Golan Tepesi ve Hermon Dağı'ndan çekilmeyeceklerini açıkladı. Analistler ise Büyük İsrail projesi kapsamında Suriye topraklarını işgal ettiklerini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Suriye topraklarını terk etmeyeceklerine dair yaptığı açıklama ile bir kez daha bölgede barıştan yana olmadığını gösterdi.

İsrail işgal güçlerinin Suriye topraklarından Hermon Dağı çevresinde yer almaya devam edeceklerini açıklayarak, askeri varlığını korumasının asıl nedeni İsrail’in sınırda bulunan kasaba ve köylerini korumak için varlığını sürdürmesi gerektiğini belirtti.

İSRAİLLİ BAKAN SURİYE'DEN ÇEKİLMEYECEKLERİNİ DUYURDU

İsrail Savunma Bakanı Yirsael Katz, X hesabında yaptığı açıklamada, "7 Ekim olaylarından alınan en önemli ders, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Suriye tarafından gelebilecek tehditlerden Golan ve Celile yerleşimlerini korumak için gerekli güvenlik bölgesinde ve Hermon Dağı'nın zirvesinde kalmaya devam edeceğidir" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Hermon Dağı'nın eteklerindeki stratejik bir tepe olan Tal Bat el-Vard'ı işgal etmek için 11 araç ve yaklaşık 60 asker konuşlandırmasının ardından Pazartesi günü kınadığını duyurmuştu.

İSRAİL BÖLGEYİ SAVAŞA SÜRÜKLÜYOR

Şam, İsrail tarafından yapılan hamlenin "Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali" olduğunu belirtirken, İsrail'in bölgesel istikrarsızlığı tırmandırdığı konusunda da uyarıda bulundu.

Bu saldırılar, İsrail'in giderek artan toprak ilhakıyla birlikte, analistlerin daha geniş bir projenin parçası olarak tanımlıyor. İsrail'in asıl hedefinin bölgede Suriye'yi zayıflatmak, Arap dünyasını parçalamak ve İsrail hakimiyetini sağlamlaştırmak olduğu düşünülüyor.

SURİYE TOPRAKLARINI İŞGAL ETME NEDENİ: BÜYÜK İSRAİL VİZYONU

Netanyahu ise İsrail askerlerinin Suriye’de bulunmasını İncil’den alıntı yaparak, “tarihi ve manevi bir misyon” gördüğü “Vaadedilmiş Topraklar” ve Büyük İsrail vizyonuna bağlı olduğunu dile getirdi.

Şam yönetimi ise İsrail’e defalarca kez saldırganlığını sona erdirme talebinde bulunmuş, "Bu tehlikeli tırmanış, bölgesel barış ve güvenliğe doğrudan bir tehdit olarak değerlendiriliyor" açıklamasında bulunmuştu.

Bağımsızlığa çelik kubbe! Gök vatana bağımsızlık mührü: 28 Ağustos 2025 gazete manşetleri

Altın uçuşa geçti: 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Hava sıcaklıkları düşüyor mu? Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak?