  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altın uçuşa geçti: 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın uçuşa geçti: 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Yayınlanma:
Altın uçuşa geçti: 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Altın uçuşa geçti! Altın fiyatları 28 Ağustos 2025 Perşembe günü, Kapalı Çarşı ve serbest piyasada yükseliş ivmesini sürdürerek yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin dikkatini çekiyor. 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Altın uçuşa geçti: 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 1 17

Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? Kapalı çarşı altın fiyatları

Altın fiyatları 28 Ağustos 2025 Perşembe günü, Kapalı Çarşı ve serbest piyasada yükseliş ivmesini sürdürerek yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin dikkatini çekiyor. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri, ekonomik belirsizlikler ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar ışığında öne çıkıyor. Bugün altın fiyatları ne kadar? sorusu da yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalı Çarşı altın fiyatları, döviz kurlarındaki hareketlilik ve FED’in faiz politikalarının etkisiyle şekillenirken, gram altın alış fiyatıyla yatırımcıların radarında. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte 28 Ağustos güncel altın fiyatları!

Altın uçuşa geçti: 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 2 27

Altın fiyatları, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü itibarıyla, küresel piyasalardaki dalgalanmalar, dolar kuru hareketliliği ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dikkat çekici bir yükseliş sergiliyor. Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, Cumhuriyet altını fiyatı ve ons altın fiyatı, yatırımcıların güvenli liman arayışında en çok araştırdığı konular arasında yer alırken, Kapalı Çarşı altın fiyatları da anlık verilerle vatandaşların ve yatırım uzmanlarının ilgisini çekiyor. ABD Merkez Bankası (FED) politikaları, enflasyon beklentileri ve Türkiye’deki döviz kuru dalgalanmalarıyla şekillenen bu fiyatlar, altın fiyatları 2025 aramalarında öne çıkarken, yatırımcılar için stratejik karar alma sürecinde kritik bir rol oynuyor. İşte 28 Ağustos gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı

Altın uçuşa geçti: 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 3 37

CANLI ALTIN FİYATLARI 28 AĞUSTOS 2025
Gram altın fiyatı

Alış: 4.474,57

Satış: 4.475,05

Altın uçuşa geçti: 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 4 47

ÇEYREK ALTIN FİYATI 28 AĞUSTOS 2025
Alış: 7.290,00

Satış: 7.350,00

Altın uçuşa geçti: 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 5 57

ONS ALTIN FİYATI 28 AĞUSTOS 2025
Alış 3.391,09 Dolar

Satış: 3.391,43 Dolar

Altın uçuşa geçti: 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 6 67

CUMHURİYET ALTINI 28 AĞUSTOS 2025
Alış: 29.080,00 TL

Satış: 29.272,00 TL

Altın uçuşa geçti: 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 7 77

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 28 AĞUSTOS 2025
Gram altın alış fiyatı: 4451 TL

Gram altın satış fiyatı: 4507 TL

HABERE YORUM KAT