Altın uçuşa geçti: 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? Kapalı çarşı altın fiyatları

Altın fiyatları 28 Ağustos 2025 Perşembe günü, Kapalı Çarşı ve serbest piyasada yükseliş ivmesini sürdürerek yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin dikkatini çekiyor. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri, ekonomik belirsizlikler ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar ışığında öne çıkıyor. Bugün altın fiyatları ne kadar? sorusu da yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalı Çarşı altın fiyatları, döviz kurlarındaki hareketlilik ve FED’in faiz politikalarının etkisiyle şekillenirken, gram altın alış fiyatıyla yatırımcıların radarında. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte 28 Ağustos güncel altın fiyatları!