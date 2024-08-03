Süper Kupa maçı ne zaman? Beşiktaş-Galatasaray maçı şifresiz mi?

2024 Turkcell Süper Kupa’da Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ezeli rekabette iki ekip bu sefer Süper Kupa için kozlarını paylaşacak. 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray Süper Kupa’nın bir adayı oldu.

Diğer taraftan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Trabzonspor’u yenerek mutlu sona ulaştı. Bu sayede Süper Kupanın diğer adayı oldu.

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SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile 2023-2024 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş, bu akşam 2024 Turkcell Süper Kupa müsabakasında karşı karşıya gelecek.

İlk resmi müsabaka bugün itibarıyla Türkiye’de oynanmış olacak. Trendyol Süper Lig ise bir sonraki gafta başlayacak.

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BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Turkcell Süper Kupa, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Beşiktaş-Galatasaray finali saat 20.45'te başlayacak ve maç ATV'den canlı yayınlanacak. Şifresiz şekilde tüm futbolseverler izleyebilecek.

Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak. Müsabakada Mustafa İlker Coşkun VAR, Ceyhun Sesigüzel ve Onur Özütoprak da AVAR olarak görev yapacak.

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