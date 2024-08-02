Acılar içinde yerde kalan Arda Güler'i gören Ancelotti hemen antrenmanı durdurdu

Milli futbolcumuz, eflatun-beyazlı takımla çıktığı son antrenmanında Rudiger'in müdahalesi sonrası acılar içinde yerden kalkamadı. Bu durumu gören Ancelotti hemen antrenmana ara verdi. Sakatlanmaya sebebiyet veren Rudiger, Arda Güler'in hemen yanına giderek ilk müdahalede bulunanlardan biri oldu.

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ARDA GÜLER'E ACİL MÜDAHALE EDİLMESİ İÇİN ANCELOTTİ ANTRENMANI DURDURDU

Geçtiğimiz yıl Real Madrid forması ile sahalarda top koşturan milli futbolcumuz Arda Güler, Rudiger'in müdahalesi sonrası antrenmanda herkesin yüreğini ağzına getirdi.

RUDIGER ARDA’YA SERT MÜDAHALEDE BULUNDU

Rudiger'in müdahalesi sonrası acılar içinde yerde kalan Arda Güler, yerden kalkamazken ilk müdahale Rudiger’den geldi. Sağlık ekipleri sahada Arda Güler ile ilgilenmeye başladı. Müdahale sonrası genç yıldız ayağa kalktı.

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RUDRİGER ÖZÜR DİLEDİ

Ayağa kalktıktan sonra sekerek yürümeye devam eden Arda Güler'den Rudiger yaptığı müdahale için özür diledi. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de Milli futbolcuya bir şeyler söylediği görüldü.

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