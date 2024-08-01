Olimpiyatlarda böylesi görülmedi: İtalyan boksörden LBGT hamlesi!

Paris Olimpiyat Oyunları’na damga vuran bir hareket bugün gerçekleşti. Eşcinsellere adeta kapısını açan Fransa, oyunlarda yaptıklarıyla tepki çekti. Yaşananlara son tepki ise, bir İtalyan boksörden geldi.

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Olimpiyatlarda böylesi görülmedi: İtalyan boksörden LBGT hamlesi!

1 Ağustos Perşembe günü Paris Olimpiyatları'nda erkek kromozomları olduğu düşünülen Cezayirli bir boksör, 66 kilogramlık kadınlar bölümünde bir dövüş kazandı. Rakibi bir yumruk sonrasında LBGT protestosunu oyundan çekilerek gösterdi.

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İTALYAN BOKSÖR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Imane Khelif, İtalyan Angela Carini'nin çekilmesiyle birlikte sahadan galibiyetle ayrıldı. Dövüş, Carini'nin iptal etmek için köşecilerine gitmeden önce 46 saniye sürdü.

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Carini gözyaşları içinde kalırken Khelif galibiyeti kutladı. Dövüşten sonra Carini, İtalyan antrenörlerinin maçın adaletini sorguladığını duymak için bağırdığı gözlerden kaçmadı

EŞCİNSEL BOKSÖR DİSKALİFİYE EDİLMİŞTİ

Khelif, Uluslararası Boks Birliği tarafından onaylanan 2023 Dünya Şampiyonası sırasında diskalifiye edildi. Örgüt, Khelif'in ve Tayvanlı Lin Yu-Ting'in cinsiyete uygunluk standartlarını karşılayamadığını söyledi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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