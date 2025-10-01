Sumud Filosu'nda kritik sona doğru: İsrail basını Tel Aviv'in "Gemiyi batırırız"

Sumud Filosu İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye hareket etmişti. Yüksek riskli bölgeye giren filolara bazı kimliği belirsiz gemilerin yanaştığı ve bazı teknelerin güvenlik manevrası yapmak zorunda kaldığı aktarıldı.

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun Gazze sınırına 150 kilometre kaldığı aktarıldı.

İsrail basını Tel Aviv'in "Gemiyi batırırız" dediğini açıkladı

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan İskoç aktivist James (Jim) Hickey, gece yarısı kimliği belirlenemeyen gemiler ve dronların filo çevresinde ve üzerinde faaliyetlerde bulunduğunu, bunun daha çok "psikolojik savaş" taktiği olduğunu söyledi.

Gece yarısından sonra filodaki gemilerin üzerinde dron uçuşları tespit ettiklerini anlatan Hickey, GPS sinyallerini kaybettiklerini ve sinyal bozucuların devreye girdiğini ifade etti.

Küresel Sumud Filosu'na katılan Türk aktivist Yaşar Yavuz, "Sanırım şu an itibariyle (Gazze'ye) 100-110 mil mesafedeyiz. (Gazze) Son göreceğimiz kara parçası, inşallah en son onu görelim. Umudumuz bu gece varmak." dedi.

Yavuz, "İsrail müdahale etse de yolumuza çıksa da biz Gazze'ye gideceğiz. Bunu şiddet anlamında söylemiyorum. Zaten şiddet içermeyen bir misyon üstlendik. Silahsızız, herhangi bir savaşa gitmiyoruz. Sumud Filosu olarak bir ablukanın kırılması adına yola çıkmış bir misyonuz." diye konuştu.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistler, askeri botların "tacizine" uğradıklarını kaydetti.

Tekocak, Gazze'ye doğru ilerledikleri sırada sabaha karşı iki kez İsrail'e ait olduğunu düşündükleri askeri botların çok yakın mesafeden devriye attığını söyledi.

