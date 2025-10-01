Son dakika! Menajer Ayşe Barım tahliye edildi: 248 gün sonra serbest bırakıldı

Gezi Parkı olaylarını organize ettiği iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Barın mahkemenin verdiği kararla tahliye 248 gün sonra tahliye edildi...

Gezi Parkı olaylarını organize ettiği iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, ikinci kez hakim karşısına çıktı. İstanbul Çağlayan'daki 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Barım için 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu. Sanık avukatlarının tahliye talebini değerlendiren mahkeme heyeti, duruşma sonunda Ayşe Barım'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olayların planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla ikinci kez hakim karşısına çıktı. 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Barım hakkında, ünlü isimlerin de tanıklık yaptığı duruşmada mahkeme heyeti adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

