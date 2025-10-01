Tuzla’da ‘Eskiden Yeniye Dönüşüm’ rüzgârı: 2. El Çarşısı başlıyor

Tuzla Belediyesi’nin öncülüğünde geri dönüşüm bilincini artırmak ve kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla düzenlenen “Tuzla 2. El Çarşısı” için başvurular devam ediyor. Tuzlalı kadınların kuracağı stantlarla hayata geçecek etkinlik, 4-5 Ekim 2025 tarihlerinde Tuzla Sahil Tören Alanı’nda ziyaretçilere kapılarını açacak.

Etkinlikte, geri dönüşüm temasıyla ikinci el ürünlerin yeniden ekonomiye kazandırılması hedeflenirken, hazırlanan sahne etkinlikleri ve atölyelerle katılımcılara eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunulacak.

BAŞVURULAR SÜRÜYOR, SON GÜN 30 EYLÜL

Kadın girişimciler için stant başvuruları 26-29-30 Eylül 2025 tarihlerinde kabul ediliyor. Başvurular yalnızca mesai saatleri içerisinde ve şahsen gerçekleştirilecek. Tuzla’da ikamet eden tüm kadınlar başvuruda bulunabilecek.

Başvuru noktaları ise şöyle:

Postane Mahallesi Kadın Girişimcilik Merkezi

İçmeler Spor Parkı Kadın Girişimcilik Merkezi

Geri dönüşüm, dayanışma ve kadın emeğini ön plana çıkaran Tuzla 2. El Çarşısı, hem alışveriş keyfi hem de sürdürülebilir yaşam için farkındalık yaratmayı amaçlıyor.