Sultangazi'de bir okulda çıkan yangında, panik dolu anlar!

Sultangazi'de, Melahat Öztoprak İlköğretim Okulu'nun çatısından yükselen dumanlar yürekleri ağıza getirdi. Çatı katında çıkan yangın için itfaiye ekipleri seferber olurken okul binasındaki öğrenciler tahliye edildi.

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Sultangazi'de bir okulda çıkan yangında, panik dolu anlar!

Sultangazi'deki bir okulun çatı katından yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Olayın ardından öğrenciler okuldan hızla tahliye edilirken, haberi duyan veliler çocuklarının yanına koştu.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALE ETTİĞİ OKUL BİNASINDAKİ ÖĞRENCİLER APAR TOPAR TAHLİYE EDİLDİ

Olay saat 11.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan Melahat Öztoprak İlköğretim Okulu'nun çatı katında yaşandı. İddiaya göre okulun çatı katındaki trafoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı ve dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden öğretmenler ilk olarak durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, bir yandan da yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Bu sırada okulda bulunan öğrenciler hızla bahçeye çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sultangazi'de bir okulda çıkan yangında, panik dolu anlar!

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın haberinin ardından paniğe kapılan çok sayıda veli ise okula çocuklarının yanına koştu. İki öğretmenin yoğun dumandan etkilendiği sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sultangazi'de bir okulda çıkan yangında, panik dolu anlar!


Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kısa sürede tamamen söndürüldü.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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