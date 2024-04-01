Sultanbeyli'de seçim Ali Tombaş'ın zaferi ile sonuçlandı: Türkiye yüzyılında 100 proje ile işbaşına geliyor

31 Mart yerel seçimlerinde yaşanan çok sürpriz sonuçlarla AK Parti'nin bir çok yerde seçimleri kaybetmesine rağmen en yakın rakibi Cumhuriyet Halk Partisi adayına yüzde 21.22 fark atarak Sultanbeyli'de zafere ulaşarak yeni belediye başkanı seçildi.

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Sultanbeyli'de seçim Ali Tombaş'ın zaferi ile sonuçlandı: Türkiye yüzyılında 100 proje ile işbaşına geliyor

Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü, 5 yıl boyunca kendisini seçecek yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Çok sürpriz sonuçların sandıktan çıktığı seçimlerde AK Parti kale diye sayılabilecek yerleri kaybederek kuruluşundan bu yana ilk defa seçim kaybederek seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin arkasında ikinci sırada tamamlamış oldu.

SULTABEYLİ'İN YENİ BELEDİYE BAŞKANI ALİ TOMBAŞ OLDU

Türkiye genelinin aksine AK Parti, Sultanbeyli'de Hüseyin Keskin'in yerine aday gösterdiği eski ilçe başkanı Ali Tombaş ile girdiği seçimlerde oyların yüzde 42.25'ni (77.787) bin oy ile yüzde en yakın rakibi Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ayhan Koç'un önünde zafere ulaşarak yeni belediye başkanı seçildi.

Sultanbeyli'de seçim Ali Tombaş'ın zaferi ile sonuçlandı: Türkiye yüzyılında 100 proje ile işbaşına geliyor

EN YAKIN RAKİBİNE YÜZDE ELLİ FARK ATTI

Adaylığı açıklandığı günden beri gece gündüz sahada çalışan Ali Tombaş, Türkiye yüz yılında seçmene 100 proje vaat ederek seçmenden istediği desteği alarak Hüseyin Kesin döneminden sonra Sultanbeyli'de ak belediyeciliği devam ettirmiş oldu

Sultanbeyli'de seçim Ali Tombaş'ın zaferi ile sonuçlandı: Türkiye yüzyılında 100 proje ile işbaşına geliyor

Sandıkların yüzde %100'ünün açıldığı ancak yüksek seçim kurulunun daha henüz kesin olarak açıklamadığı geçici olarak açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre toplam 246 bin 463 seçmenin, 192 bin 947 oyun kullanıldığı ve geçerli oyların yüzde 42.25 (77.787) bin oy alarak yeniden belediye başkanlığı seçimlerini kazandı. rakibi Ayhan Koç, ise geçerli oyların yüzde 21.03 (38. 780) bin oyla ikinci oldu.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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