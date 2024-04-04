Sultanbeyli Belediye başkanı seçilerek mazbatasını alan Ali Tombaş ''Sultanbeyli için yine yeniden Bismillah'' diyerek görevine başladı

31 Mart2024 yerel seçimlerinde AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı gösterilen ve gece gündüz çalışarak Sultanbeylilerin gönlüne girmeyi başararak, büyük oy farkı ile seçimleri kazanan Ali Tombaş ilçe seçim kurulundan aldığı mazbatasının ardından belediyede gerçekleştirilen törende eski belediye başkanı Hüseyin Keskin'den görevi teslim alarak resmen göreve başlamış oldu.

ALİ TOMBAŞ MAZBATASINI ALARAK REMEN GÖREVE BAŞLADI

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Sultanbeyli Kaymakamlığı’nda mazbatasını alarak görevine başladı. Sonrasında Sultanbeyli Belediye Binası’nda devir teslim töreni gerçekleşti. Törende konuşan Tombaş, “Bize oy versin vermesin herkesi kucaklayacağız. Herkese gideceğiz, herkesin gönlünü alacağız” ifadelerini kullandı.

ALİ TOMBAŞ GÖREVİ HÜSEYİN KESKİ'NDEN DEVRALDI

Cumhur İttifakı AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş, aday gösterildiği andan itibaren sürekli vatandaşlarla bir araya geldi. Sultanbeyli’yi adım adım ziyaret eden Tombaş, vatandaşların teveccühüyle Sultanbeyli’nin yeni belediye başkanı oldu. Ali Tombaş, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu’nda görevli hakimden alarak göreve başladı. Başkan Tombaş, daha sonra Belediye Hizmet Binasına gelerek, önceki dönem Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile devir teslim gerçekleştirdi.

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SULTANBEYLİ İÇİN YİNE YENİDEN BİSMİLLAH

Sultanbeyli için yine yeniden Bismillah…Sultanbeyli halkımızın güven ve teveccühü ile Sultanbeyli Belediye Başkanı seçilen Sn. Ali Tombaş, yapılan törenle mazbatasını aldı. Yeni dönemde Cumhur ittifakı Sultanbeyli Belediye Başkanımız Sn. Ali Tombaş’a başarılar diliyor, Sultanbeyli’mize gerçek belediyecilik adına iz bırakan eserler yapacağına cani gönülden inanıyoruz. Bu vesile ile üç dönemdir Sultanbeyli’mize kalıcı birçok esere imza atan Hüseyin Keskin başkanımıza da Sultanbeyli’ mize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.