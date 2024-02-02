Starbucks ücretlerine zam var mı? 2024 Şubat Starbucks kahve fiyatları

Sosyal medyada yayılan iddialar, Starbucks'ın zamlı fiyat listesini gündeme getirdi. Yeni içecek fiyat listesi de sosyal medya hesaplarında paylaşıldı ve Starbucks ürünlerine zam yapıldığı söylendi.

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Starbucks ücretlerine zam var mı? 2024 Şubat Starbucks kahve fiyatları

Ünlü kahve zinciri Starbuck, Şubat ayından itibaren ürünlerine zam yapacağı söylendi. Starbucks, sosyal medyada yayınlanan fiyat listesinin ardından son dakika açıklamasını bekliyor. Sosyal medyada yayınlanan listeye göre en ucuz içecek çay 35 TL, büyük boy kahveler ise 125 TL. 2024'te Starbucks'ın zamlı fiyat listesi hakkında merak edilenler şunlardır.

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Starbucks'a Zam İddiası

Şubat ayında Starbucks'ın kahve fiyatlarına zam yapacağı söylendi.

Starbucks Zamlandı Mı?

Starbucks henüz kahve fiyatlarına zam yapmayacağını bildirmedi.

Zamlı Starbucks Fiyatları!

Zamların 1 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi. En ucuz ürün 105 TL idi.

Orta boy 115 TL, büyük boy 125 TL.

Latte ise 74, White Chocolate Mocca ise 98 TL.

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