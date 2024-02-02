Starbucks ücretlerine zam var mı? 2024 Şubat Starbucks kahve fiyatları Sosyal medyada yayılan iddialar, Starbucks'ın zamlı fiyat listesini gündeme getirdi. Yeni içecek fiyat listesi de sosyal medya hesaplarında paylaşıldı ve Starbucks ürünlerine zam yapıldığı söylendi.