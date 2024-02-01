Benzine yeni zam! 1 Şubat güncel akaryakıt fiyatları

Benzinin litresi 95 kuruş arttı. Benzinin litre fiyatı zamlandı ve Ankara, İzmir ve İstanbul'da 40 lirayı aştı.

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Benzine yeni zam! 1 Şubat güncel akaryakıt fiyatları

Benzine yeni zam var. Güncel olarak akaryakıt ne kadar oldu? Yazımızda 1 Şubat güncel akaryakıt fiyatlarını detaylıca görebilirsiniz.

İki gün önce motorine yapılan zamdan sonra bugün de benzin fiyatları arttı. Bu günden itibaren, benzinin litresine ortalama 95 kuruş zam geldi.

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1 Şubat Güncel Akaryakıt Fiyatları

Zammın ardından benzinin İstanbul Avrupa yakasında 39.35 lira, Ankara'da 40 lira, İzmir'de 40.24 lira, Adana'da 40.62 lira, Bursa'da 40.08 lira, Antalya'da 40.72 lira ve Diyarbakır'da 40.93 lira oldu. Günümüzde motorin fiyatları değişmedi.

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