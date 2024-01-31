Araç sahipleri ne yapacağını şaşırdı! Akaryakıta zamlar yağmur gibi geliyor, Akaryakıta üç gün üst üste üçüncü zam

Araç sahipleri, bu hafta Pazartesi gününden itibaren üç gün üst üste akaryakıta gelen zamlar ile adeta şok olmuş vaziyette, Salı günü motorine, Çarşamba günü benzin ve motorine yapılan zamlardan sonra Perşembe günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine yeniden zam geliyor. İşte güncel Ankara, İstanbul ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları.

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Araç sahipleri ne yapacağını şaşırdı! Akaryakıta zamlar yağmur gibi geliyor, Akaryakıta üç gün üst üste üçüncü zam 1

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Motorinin satış fiyatına 1 lira 38 kuruşluk zammın ardından bir fiyat artışı da benzin için geldi. Yapılan zamların ardından motorinin litre fiyatı 42 lirayı aştı.

1 Şubat 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzinde 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

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Araç sahipleri ne yapacağını şaşırdı! Akaryakıta zamlar yağmur gibi geliyor, Akaryakıta üç gün üst üste üçüncü zam
Araç sahipleri ne yapacağını şaşırdı! Akaryakıta zamlar yağmur gibi geliyor, Akaryakıta üç gün üst üste üçüncü zam
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