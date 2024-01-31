Araç sahipleri ne yapacağını şaşırdı! Akaryakıta zamlar yağmur gibi geliyor, Akaryakıta üç gün üst üste üçüncü zam Araç sahipleri, bu hafta Pazartesi gününden itibaren üç gün üst üste akaryakıta gelen zamlar ile adeta şok olmuş vaziyette, Salı günü motorine, Çarşamba günü benzin ve motorine yapılan zamlardan sonra Perşembe günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine yeniden zam geliyor. İşte güncel Ankara, İstanbul ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları.