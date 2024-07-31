Nagehan Alçı evlendi mi? Yeni sevgilisi kim? Nagehan Alçı'nın sevgilisi Yunan mı?

Ünlü gazeteci Nagehan Alçı'nın sevgilisi kimdir? Alçı'nın Yunan sevgilisi Stavros Christodoulidis kimdir? Nagehan Alçı ve Stavros Christodoulidis ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

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Nagehan Alçı evlendi mi? Yeni sevgilisi kim? Nagehan Alçı'nın sevgilisi Yunan mı?

Gazeteci Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı tarafından gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddet itiraflarıyla adından söz ettiren, bir süredir aşk yaşadığı Yunan diplomat Stavros Christodoulidis ile ilk kez görüntülendi. Nagehan Alçı sevgilisi kim? Nagehan Alçı'nın Yunan sevgilisi Stavros Christodoulidis kimdir?

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Nagahan Alçı'nın sevgilisi kim?

Snob Magazin, Alçı'yı uzun süredir gizlice aşk yaşadığı Yunan diplomat Stavros Christodoulidis ile Nişantaşı'nda görüntüledi. Birlikte alışverişe çıkan çiftin mutlu yüzleri soruları yanıtsız bıraktı.
Boşandıktan sonra bir süre sessiz kalan Nagehan Alçı, Nevşin Mengü'nün programında yeni bir aşka yelken açtığını açıkladı. Alçı, "Ben boşanmış bir insanım" dedi. Çocuklarımla ve annemle tanıştım. Yıllarca yaşadığı kabustan sonra mutlu olduğunu söyledi.

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