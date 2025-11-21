Sporda son dakika... Süper Kupa eşleşmeleri ve oynanacak şehirler belli oldu!

Sporda son dakika... Süper Kupa'da Galatasaray ile Trabzonspor ve Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak yarı final müsabakalarının hangi şehirlerde oynanacağı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni formatı ile bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Trabzonspor ve Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak yarı final müsabakalarına ev sahipliği yapacak şehirler belli oldu.

ŞEHİRLER BELLİ OLDU

Süper Kupa'daki Galatasaray - Trabzonspor maçı 5 Ocak'ta Gaziantep'te oynanacak, Fenerbahçe - Samsunspor maçı ise 6 Ocak'ta Adana'da oynanacak.

Turkcell Süper Kupa final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

