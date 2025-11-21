  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Sporda son dakika... Süper Kupa eşleşmeleri ve oynanacak şehirler belli oldu!

Sporda son dakika... Süper Kupa eşleşmeleri ve oynanacak şehirler belli oldu!

Sporda son dakika... Süper Kupa'da Galatasaray ile Trabzonspor ve Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak yarı final müsabakalarının hangi şehirlerde oynanacağı belli oldu.

Sporda son dakika... Süper Kupa eşleşmeleri ve oynanacak şehirler belli oldu!
Yayınlanma:

Sporda son dakika... Süper Kupa eşleşmeleri ve oynanacak şehirler belli oldu!

Sporda son dakika... Süper Kupa'da Galatasaray ile Trabzonspor ve Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak yarı final müsabakalarının hangi şehirlerde oynanacağı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni formatı ile bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Trabzonspor ve Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak yarı final müsabakalarına ev sahipliği yapacak şehirler belli oldu.

Sporda son dakika... Süper Kupa eşleşmeleri ve oynanacak şehirler belli oldu!

ŞEHİRLER BELLİ OLDU

Süper Kupa'daki Galatasaray - Trabzonspor maçı 5 Ocak'ta Gaziantep'te oynanacak, Fenerbahçe - Samsunspor maçı ise 6 Ocak'ta Adana'da oynanacak.

Turkcell Süper Kupa final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

2025’in Yükselen Moda Akımı: Uzayan Siluetler ve Akışkan Katmanlar2025’in Yükselen Moda Akımı: Uzayan Siluetler ve Akışkan Katmanlar

Son dakika... MHP'li Feti Yıldız: MHP adına İmralı'ya ben gideceğimSon dakika... MHP'li Feti Yıldız: MHP adına İmralı'ya ben gideceğim

Son dakika haberi... CHP'den İmralı'ya gitmeme kararı çıktı!Son dakika haberi... CHP'den İmralı'ya gitmeme kararı çıktı!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Spor
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off eşleşmeleri belli oldu: İşte, A Milli Takım'ın rakibi!
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off eşleşmeleri belli oldu: İşte, A Milli Takım'ın rakibi!
Osimhen, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Galatasaray'dan açıklama geldi!
Osimhen, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Galatasaray'dan açıklama geldi!
TFF tek tek açıkladı: İşte bahis oynayan futbolcuların cezası!
TFF tek tek açıkladı: İşte bahis oynayan futbolcuların cezası!
Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. Altyapıda 5 te 5 Yapmaya Alıştı
Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. Altyapıda 5 te 5 Yapmaya Alıştı
Bahis soruşturmasında önemli gelişme! FIFA, TFF'nin talebini kabul etmedi
Bahis soruşturmasında önemli gelişme! FIFA, TFF'nin talebini kabul etmedi
A Milli Takım'da İspanya maçının öncesi dikkat çeken gelişme: İki oyuncu kadrodan çıkarıldı!
A Milli Takım'da İspanya maçının öncesi dikkat çeken gelişme: İki oyuncu kadrodan çıkarıldı!
Türkiye - Bulgaristan maçına saatler kaldı: İşte, Muhtemel 11'ler!
Türkiye - Bulgaristan maçına saatler kaldı: İşte, Muhtemel 11'ler!