2025’in Yükselen Moda Akımı: Uzayan Siluetler ve Akışkan Katmanlar

Bu yıl giyimde minimalizmin “fazla değil, yeterli olan” tavrı, özellikle tunik & trençkot birlikteliğinde etkisini gösteriyor. Yumuşak dokular, dökümlü kesimler ve softrenkler; hem estetik hem de fonksiyonel bir stil yaratmanın merkezinde.

Tuniklerin Dönüşü: Modern, Rahat ve Uzun Formlar

Tunikler bu sezon sadece rahatlığıyla değil, şık ve dönüştürülebilir yapısıyla da ön planda.

Diz altına düşen modern kesimler, hafif kumaşlar ve sakin tonlar, görünümü hem zarif hem de dengeli hale getiriyor.

Vücut formunu olduğu gibi kabul eden özgür siluetler

Pantolon ve çizmeyle mükemmel uyum

“Az parçayla estetik görünme” trendine güçlü bir katkı

Yeni sezonda öne çıkan uzun ve dökümlü modeller için Minik Terzi’nin seçkisine bakabilirsiniz:

https://www.minikterzi.com/tunik

Trençkotun Gücü: Şehir Stilini Şekillendiren Katman

Trençkot, artık sadece mevsim geçişlerinde değil, yıl boyu stilin merkezinde yer alan bir parça.

2025 trendlerinde trençkotun rolü daha sade, daha sofistike ve daha “akışkan” bir duruşa evrilmiş durumda.

Krem, ekru ve mürdüm gibi soft tonlar

Ton-sur-ton kombinlerle minimalizm etkisi

Uzayan boylar sayesinde zarif siluet

Hem tuniklerle hem de oversize trikolarla mükemmel uyum sağlayan bu dış giyim parçası, modern gardırobun en güçlü tamamlayıcısı olmayı sürdürüyor.

Haberin Devamı

Trendin en şık yorumlarını görmek istersen:

?https://www.minikterzi.com/trenckot

Tunik + Trençkot: 2025’in En Dengeli İkilisi

Biraz şehir stili, biraz soft zarafet…

Tunik ve trençkot birlikteliği; hem konfor hem de estetik arayan kadınlar için son yılların en güçlü kombin trendi.

Neden bu kadar popüler?

Uzayan siluetler vücuda zarif bir akış katıyor

Soft renkler modern bir duruş sağlıyor

Hem ofise hem günlük hayata uyumlu

Her mevsime uygun katmanlı yapı sunuyor

Pastel bir tunik, ekru bir pantolon ve dökümlü bir trençkot…

Tek kelimeyle “çaba göstermeden stil sahibi görünmek” demek.

Sonuç: 2025 Stiline Yumuşak Bir Zarafet Dokunuşu

Yeni sezonun en güçlü moda mesajı:

Akışkan formlar, sakin renkler ve minimal şıklık.

Tuniklerin özgürlüğü ile trençkotların zamansız duruşu birleştiğinde, modern kadın stilinin en rafine hâli ortaya çıkıyor.

Gardırobunuza kolayca uyarlanabilir, sade ama etkili parçalar eklemek istiyorsanız; bu iki kategoriyi mutlaka radarınıza alın.