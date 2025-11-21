  1. Anasayfa
Son dakika... MHP'li Feti Yıldız: MHP adına İmralı'ya ben gideceğim

Son dakika... MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız "Komisyonda İmralı için açık oylama yapılmalı. MHP adına İmralı'ya da ben gidiyorum" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız İmralı'ya gidilip gidilmeyeceği yönünde kararın alınacağı toplantı öncesi, Meclis önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Feti Yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Bunu söylememde sakınca yok herhalde. İmralı'ya partim adına ben gideceğim. Komisyondan tamam kararı çıkar. İçeride oylamanın olması lazım. Madem adaya gideceğiz, bir karar alınacak bir oylama yaparız. Ama nitelikli çoğunluk aranmaz. kanun teklifi değil.

CHP'nin kendi takdirleri. Biz katılsınlar isteriz, oy birliği ile karar alınsın isteriz. Türkiye'nin en köklü partisi. Yarım asırlık bir problemin çözümünde CHP'nin katkıları bizim için önemli.

Ama elbette biz gideriz. Gidiyoruz demekle gidilmez, bunun bir izni var. Bakanlığa bildirilecek. İzin alınacak. 4-5 milletvekili olur. Her partiden bir milletvekili.

MHP'den ben gideceğim. Gülistan Hanım da gidecekmiş. Komisyonda açık oylama yapılmalıdır. Gizli oylamaya gerek yok, mesele ciddidir.

