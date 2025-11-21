  1. Anasayfa
Son dakika haberi... CHP'den İmralı'ya gitmeme kararı çıktı!

Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi İmralı'ya gidecek mi sorusu merakla bekleniyordu. O karar için CHP'den açıklama geldi: İmralı'ya gitmeyeceğiz...

Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi İmralı'ya gidecek mi sorusu merakla bekleniyordu.

CHP'den İmralı'ya gitmeme kararı

O karar için CHP'den açıklama geldi: İmralı'ya gitmeyeceğiz...

Üye vermeyi doğru bulmuyoruz, komisyonda kalacağız...Terörsüz Türkiye komisyonuna destek vereceğiz.

Detaylar birazdan...

