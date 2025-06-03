Spor İstanbul’un çocuk odaklı yaklaşımı Tuzla’da

Spor İstanbul’un çocuk merkezli spor yaklaşımı, Tuzla Belediyesi antrenörleriyle buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çatısı altında faaliyet gösteren Spor İstanbul, çocukların güvenli ve sağlıklı spor yapmasını hedefleyen “Sporda Çocuk Koruma” modelini, Tuzla Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü personellerine tanıttı. Tuzla Sahil Sahnesi’nde gerçekleştirilen eğitim programında, çocuklarla çalışan antrenörlere yönelik farkındalık, koruyucu yaklaşımlar ve fiziksel uygunluk başlıklarında bilgi aktarımı yapıldı.

Programın açılışında, İBB Spor İstanbul Spor Danışmanı Osman Kalyoncu, yeni dönemdeki yapılanma vizyonunu ve yerel yönetimlerle geliştirilecek iş birliklerini detaylandırdığı kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Kalyoncu, çocukların sporla temas ettiği her ortamda güvenliğin, çok yönlü gelişimin ve bilinçli eğitimin esas alınması gerektiğini vurgularken, “Sporun siyaseti olmaz; tüm belediyeler için eşit ve kaliteli hizmet anlayışıyla sahadayız” mesajını verdi.

“SPORUN SİYASETİ OLMAZ, HİZMET HERKES İÇİNDİR”

İBB Spor İstanbul Spor Danışmanı Osman Kalyoncu, “Spor İstanbul olarak hedefimiz, tüm belediyelere eşit hizmet sunmak. Bugün Tuzla’da bu sürecin ilk adımını attık. Sporun siyaseti olmaz; biz burada sağlıklı bir toplum için spor kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Antrenörlerimizin tamamı Spor Bilimleri Fakültesi mezunu. Onların gelişimi, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi demek” dedi.

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Kalyoncu, performans odaklı spordan çok, halk sağlığına katkı sağlayacak bir spor anlayışını benimsediklerini belirtti:

“Bir çocuk sadece bir branşla sınırlı kalmamalı; futbol da, yüzme de, jimnastik de denemeli. Çok yönlü gelişim için bu gerekli.”

“ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ”

Tuzla Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Onur Ceylan, eğitimlerin ilçedeki spor anlayışına büyük katkı sağlayacağını belirterek şunları söyledi:

“Çocuklarımızın güvenliği, sağlığı ve gelişimi için çalışıyoruz. Bu nedenle antrenörlerimize çocuk hakları, fiziksel ölçümler ve güvenli spor ortamları konularında güncel eğitimler veriyoruz. Böylece antrenörlerimiz, çocuklara daha bilinçli ve sağlıklı koşullarda rehberlik edebilecek.”

“SPOR İSTANBUL’UN BİRİKİMİNİ TUZLA’YA TAŞIYORUZ”

Tuzla Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü personeli Mustafa Karakoca da eğitimlerin sahaya etkisini şu sözlerle ifade etti:

“Spor İstanbul’un köklü deneyiminden faydalanmak istedik. Bu eğitimler sayesinde çocuk koruma ve fiziksel uygunluk konularında donanımlı antrenörlerimiz olacak. Hem çocuklarımızın güvenliği hem de spor alışkanlıklarının bilimsel temele oturması adına büyük bir adım attık.”