Sözleşmesi sezon sonu bitiyor! Fenerbahçe'de flaş Tadic kararı

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Sırp yıldız Dusan Tadic, takımdaki istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor.

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Bu sezon sonunda kontratı bitecek olan Tadic, Sabah'a göre takımda kalması için görüşmelere başladı.

Yıldız oyuncunun eski kulübü Ajax, iki sezonluk bir sözleşme ve ardından antrenör olarak devam konusunda ısrarcı, Fenerbahçe ise bir sezonluk bir sözleşme sunacak.

35 yaşındaki oyuncuya yönetim her yıl 4 milyon Euro ödüyor.