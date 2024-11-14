Seçil Erzan mağdurları suçladı! Arda Turan'a şok suçlama

Banka müdürü Seçil Erzan, yüksek karlı özel fon vaadiyle futbol yıldızları Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimleri dolandırdığı iddiasıyla yargılanıyor.

Erzan, yarınki duruşma öncesi mahkeme başkanına 27 sayfalık bir mektup yazdı ve sanıkları ve müştekileri suçladı. Erzan mektubu, müşteki Ömer Kahraman'ın bankadan para çekerek sanık Nazlı Can'a teslim ettiğine dair kendisine mesaj attığını iddia etti. Daha sonra Kahraman'ın bankanın bölge müdürü Ahmet Çelik ile birlikte olduğunu ve mesajları sonlandırdığını ve durumu Çelik'ten gizlediğini iddia etti.

Erzan, Kahraman'ın parasının faizinin günü geçtiğinde Çelik'i aramadığını ve bir kafede faizleriyle anaparasını kendisinden aldığını söyledi. Bu sırada Kahraman masaya mermi koyarak kendisini tehdit etti.

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ARDA TURAN'A SUÇLAMA

Erzan, Arda Turan'ın ana parasının neredeyse tamamını almasına rağmen 7,5 milyon dolar daha alacağı olduğunu söyleyerek, dosyadaki futbolcular ve bazı müştekilerin birbirini yönlendirmesi ve paralarını çoğaltmak istemeleri için kendisine geldiklerini söyledi.

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Erzan, Arda Turan'ın ifadelerinde, "yıllarca mevduat için çok sık aradığımı ama kendisinin faiz almadığını herkesin bildiğini" belirtiyor. Bununla birlikte, Turan'ın yıllarca bankadaki mevduat ve faizi için arayıp ikna edemediğimin ve yüksek faiz beklentisinin bir sonucu olarak, Turan'ın yıllar sonra birden bire benimle çalışmaya karar vermesi, gayrimenkullerini satarak ve arkadaşlarından borç alarak nakit yaratmaya çalışması.iddia etti.

TEFECİLİKLE SUÇLADI

Erzan, diğer sanıklar Ali Yörük, Atilla Yörük, Hüseyin Eligül ve Nazlı Can da dahil olmak üzere on kişinin tefeci olduğunu iddia etti. Ayrıca, zorla imzalı kağıtlar aldığını, tehditle parasını aldığını ve kendisine şiddet uyguladığını söyledi.

Seçil Erzan, Ali Yörük'ün kendisini korkutarak faiz ödeyeceği bahanesiyle emrivaki paralar aldığını ve babasından kalan evine haciz koyduğunu söyledi.

Bana para verip mağdur olduğunu söyleyen herkes tefecilik iradesi ile hareket etti. Dosyadaki kişilerin çoğu, bilerek birbirlerinin parasını kullanarak zengin olmuştur. Yaşadığım zor günlerden ve travmatik olaylardan sonra tutukluyum çünkü para hırsı insani değerleri yok etti. Kimseye zarar vermek benim amacım değildi. Bu benim en zor günlerimdi. Belirli miktarı ödedim. Yine de ödemeye devam ediyorum. Bu yaşadıklarım sona erecek."