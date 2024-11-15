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Naci Görür'den flaş açıklama! "Biz yetkileri uyarmıştık"

"Artık üzülmek istemiyoruz. Deprem dirençli kentler istiyoruz." açıklaması yapan Naci Görür gündem olacak şeyler söyledi.

Naci Görür'den flaş açıklama! "Biz yetkileri uyarmıştık"
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Prof. Dr. Naci Görür, Düzce'de 12 Kasım'da meydana gelen depreme ilişkin olarak hükümet yetkililerini uyardıklarını belirtti ama bu uyarılar etkili olmadı.

Kısa Dalga: Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

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Görür, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve şunları söyledi:

Düzce depreminde hayatını kaybedenlere minnettar olmalıyız. Yerbilimciler olarak, 17 Ağustos Depremi sonrası bu depremi tahmin ettik. Zamanında hükümet yetkililerini uyardık ama maalesef bunu yeterince başaramadık. Daha fazla üzülmek istemiyoruz. Depreme dayanıklı kentler arzu ediyoruz.

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