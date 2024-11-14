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Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüştü! 1 saatlik görüşmeden o karar çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme saat 18.00'de başladı ve bir saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüştü! 1 saatlik görüşmeden o karar çıktı
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Beştepe'de Cumhur İttifakı ortakları Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ana konusu, Bahçeli'nin terörle mücadeleye yönelik çağrıydı. O çağrının ardından, iki liderin ilk baş başa görüşmesinde Devlet Bahçeli'nin çıkışı da tartışıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce yaptığı açıklamalar, tarihi bir fırsat olarak görülüyor. Bu açıklamalar üzerine yeni değerlendirmeler yapılıyor.

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Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşmede, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday gösterilmesi gerektiği konusundaki açıklamaları da tartışıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye terörle mücadele operasyonları ve yurt dışı seyahatleri hakkında bilgi verdi.

Beştepe'de yaklaşık bir buçuk ay sonra bir araya gelen iki liderin bir saat süren görüşmesinin ardından henüz bir açıklama yapılmadı.

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