Sosyal medyadaki paylaşımlarına tepki yağdı! Mağaza müdürü kadın, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı

İstanbul'da bir giyim mağazasında şube müdürü olan Müjde Çapar İnan, sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edince stanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince, yapılan çalışma sonucu gözaltına alındı.

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Sosyal medyadaki paylaşımlarına tepki yağdı! Mağaza müdürü kadın, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı

İstanbul'da bir giyim firmasında mağazada şube müdürü olarak görev yapan Müjde Çapar İnan, sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı.
İddiaya göre Mavi isimli giyim firmasının mağaza zincirindeki bir şubesinde müdür olan Müjde Çapar İnan isimli kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hareket ettiği görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Sosyal medyadaki paylaşımlarına tepki yağdı! Mağaza müdürü kadın, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı

4 Şubat'ta sosyal medya kullanıcısı kadının, devlet erkanlarına ve Türkiye'de yaşayan vatandaşlara yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde kimlik bilgileri belirlenen Müjde Çapar İnan evinde gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen İnan, yurt dışı çıkış yasağı ve haftanın iki günü imza vermek şartı ile adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Sosyal medyadaki paylaşımlarına tepki yağdı! Mağaza müdürü kadın, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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