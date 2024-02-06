Adliye binası önünde terör saldırısı girişiminde bulunmuşlardı! O saldırganların görüntüleri ortaya çıktı

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırının ardından olay yerinde çatışma çıktı.
DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilen Emrah Yayla, Pınar Birkoç olay yerinde etkisiz hale getirildi.
Saldırı girişiminde polis memurları C.Ü., V.M, B.K. ile A.H, C.A, D.K isimli vatandaşlar yaralandı.
Görüntüleri ortaya çıktı
DHKP/C terör örgütüne üye olan saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç’un daha önce katıldıkları etkinliklerin görüntüleri ortaya çıktı.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)