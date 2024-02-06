Adliye binası önünde terör saldırısı girişiminde bulunmuşlardı! O saldırganların görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Adalet Sarayı polis noktasına silahlı saldırı düzenleyerek polis tarafından etkisiz hale getirilen DHKP/C terör örgütü üyesi saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç’un görüntüleri ortaya çıktı.

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Adliye binası önünde terör saldırısı girişiminde bulunmuşlardı! O saldırganların görüntüleri ortaya çıktı

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırının ardından olay yerinde çatışma çıktı.

DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilen Emrah Yayla, Pınar Birkoç olay yerinde etkisiz hale getirildi.

Saldırı girişiminde polis memurları C.Ü., V.M, B.K. ile A.H, C.A, D.K isimli vatandaşlar yaralandı.

Görüntüleri ortaya çıktı

DHKP/C terör örgütüne üye olan saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç’un daha önce katıldıkları etkinliklerin görüntüleri ortaya çıktı.

Son dakika...İstanbul Adliyesine terör saldırısı! 2 saldırgan ölü ele geçirildi!İstanbul Adliyesine terör saldırısı girişimi! 2 saldırgan ölü ele geçirildi!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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