Sorgun belediyesi açılışını yaptığı, Kültür Merkezi’ne Alper Gezeravcı'nın adını verdi

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde belediye tarafından açılışı yapılan Kültür Merkezi’ne Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın adı verildi.

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Sorgun belediyesi açılışını yaptığı, Kültür Merkezi’ne Alper Gezeravcı'nın adını verdi

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen Alper Gezeravcı Kültür Merkezi’nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Sorgun Belediyesi tarafından hayata geçirilen içerisinde sinema ve tiyatro salonu ile birlikte öğrenciler için çalışma salonu bulunan kültür merkezi hizmete açıldı. Sosyal belediyecilik anlayışının yanı sıra eğitime de önem veren Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, kültür merkezine Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın adının verildiğini söyledi.

Sorgun Otogarı'nın ikinci katına açılan kültür merkezinde öğrenciler için oluşturulan çalışma sınıfında ücretsiz çay ve kahve ikramı sunulurken sabah 08.00’den akşam 20.00’ye kadar öğrenciler burada çalışma fırsatı buluyor.

Sorgun belediyesi açılışını yaptığı, Kültür Merkezi’ne Alper Gezeravcı'nın adını verdi

“Gençlerimize imkanlar sunuyoruz”

Gezeravcı’nın yurdun dört bir köşesinde gençlere, çocuklara örnek olacağını ve gelecekte birçok Gezeravcılar çıkacağını ifade eden Ekinci, "Çocuklarımız, gençlerimiz çalıştıklarında başarılı olsun istiyor ve onlar istediği yerleri kazansın diye çalışmalar yapıyoruz, gençlerimize imkanlar sunmaya çalışıyoruz. Kültür merkezi de bu amaçla yapıldı. İçinde tiyatro salonu, sinema salonu, üniversite ile lise öğrencileri ve KPSS kurslarına hazırlanan gençler için çalışma salonu bulunuyor. Buraya ilk astronotumuzun adını veriyoruz. Alper Gezeravcı'nın hem çocuklarımıza hem gençlerimize örnek olmasını temenni ediyoruz.” dedi.

Sorgun belediyesi açılışını yaptığı, Kültür Merkezi’ne Alper Gezeravcı'nın adını verdi

“Vaktimizin çoğu burada çalışarak geçiyor”

12 sınıf öğrencisi Abdülkerim Çekerek ise emeklerinden dolayı Başkan Ekinci’ye teşekkür ederek kültür merkezinde üniversite sınavına hazırlandığını söyledi. Çekerek, “Sabah 8’den akşam saat 8’e kadar kültür merkezi açık, ücretsiz çay ve kahve imkanımız da var, sessiz bir ortamda rahatça çalışabiliyoruz. Bu durumdan çok memnunuz. Vaktimizi burada çok güzel bir şekilde geçiriyoruz ve sınava kadar da bu şekilde devam edecek” şeklinde konuştu.

Sorgun belediyesi açılışını yaptığı, Kültür Merkezi’ne Alper Gezeravcı'nın adını verdi

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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