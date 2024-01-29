Ordu’da yangın can aldı! Anne, oğulun içinde olduğu ahşap ev, alevlere teslim oldu!

Ordu’da ahşap evde yaşayan anne ve oğlu, elektrikli battaniyeden çıktığı tahmin edilen yangında, alevlerin arasında kaldı. Anne sadece dumandan zehirlenirken, oğlu alevlerin arasından kurtarılamadı.

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Ordu’da yangın can aldı! Anne, oğulun içinde olduğu ahşap ev, alevlere teslim oldu!

Ordu’nun Gölköy ilçesinde çıkan ev yangınında anne kurtarılırken, oğlu hayatını kaybetti.

Yangın, ilçeye bağlı Karagöz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne Mevlide ile oğlu Ramazan Karabulut’un (55) ikamet ettiği 2 katlı ahşap evde sabaha karşı yangın çıktı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ordu’da yangın can aldı! Anne oğulun içinde olduğu ahşap ev, alevlere teslim oldu!

İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürerek kontrol altına alırken, Ramazan Karabulut’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Mevlide Karabulut ise dumandan etkilendi.

Ordu’da yangın can aldı! Anne oğulun içinde olduğu ahşap ev, alevlere teslim oldu!
İlk belirlemelere göre yangının elektrikli battaniyeden çıktığı tahmin edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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