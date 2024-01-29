Kilise saldırısında detaylar... Saldırganların bağlantıları araştırılıyor

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi'nde dün sabah meydana gelen silahlı saldırıda eylemi gerçekleştiren 2 saldırganın da aralarında bulunduğu 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, 4 zanlının daha sabaha karşı düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı bildirildi. 51 şüphelinin arkasındaki bağlantılar araştırılıyor.

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Kilise saldırısında detaylar... Saldırganların bağlantıları araştırılıyor

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında kar maskeli ve silahlı 2 saldırgan dua edenlerin üzerine silahla ateş açmış, ayin sırasında kilisede büyük panik yaşanırken kurşunların hedefi olan Tuncer Cihan adlı bir kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Eylemin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri, faillerin ve arkasındaki bağlantıların izini sürmüş, ilk olarak silahlı saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan ve Rusya uyruklu 2 tetikçi yakalanarak gözaltına alınmış, onlarla bağlantısı tespit edilen diğer faillerin yakalanması peş peşe operasyonlar gerçekleştirmişti. Zincirleme operasyonlarda 30'u aşkın adrese baskın düzenleyen güvenlik ve istihbarat birimleri, 45 şüpheliyi daha yakalamıştı.

23 şüpheli sınır dışı edilecek, 28 zanlının sorgusu sürüyor

Sabaha kadar süren operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısının 51'e yükseldiği bildirildi. Aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ bağlantılı toplam 51 şüphelinin polisteki işlemleri İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde devam ederken, bu kişilerin 23'nün ise sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi. Zanlıların parmak izlerinin alındığı ve kimlik tespitlerinin belirlendiği kaydedilirken, 28 zanlının ifade işlemlerine ise kısa süre önce başlandığı öğrenildi. Özel bir mesajlaşma üzerinden haberleşme yaptıkları anlaşılan faillerin, eylemi kim ya da kimlerden aldıkları araştırılıyor.

150 kişilik ekip oluşturuldu

Diğer yandan saldırıyı D.T. isimli Rus kökenli failin gerçekleştirdiği, Tacikistan uyruklu A.K.'nin ise silahının tutukluk yaptığı tespit edildi. Olay yerine Polonya plakalı bir araç ile gelen saldırganların, Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde yakalandıkları, söz konusu aracın ise bir yıl boyunca İstanbul trafiğine çıkmadığı anlaşıldı. Gözaltındaki şüphelilere ait dijitaller incelenirken, olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM birimlerinde oluşturulan 150 kişilik özel ekip kurulduğu aktarıldı. Ekipler, yüzlerce saat güvenlik kamera görüntülerini didik didik incelerken, faillerin kullandığı Polonya plakalı araçtan hücre deşifre edildi. Yakalanan şüphelilerin yurda hangi şartlarda girdiği araştırılırken, zanlıların sahte kimlik ve pasaport kullanmadıkları ve bundan önce başka bir suça katılmadıkları belirtildi.

Öte taraftan dünden bu yana zincirleme operasyonlarda yakalanan 3'ü Türk toplam 28 şüphelinin polisteki sorgusu devam ediyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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