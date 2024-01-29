Denizli’de olaylı gece! Eşi kapıyı açmayınca, kapıya kurşun yağdırdı!

Denizli’de eşinin ayrı yaşadığı eve giden öfkeli adam, kapıyı açmaması üzerine kapıya, yanında getirdiği tüfekle ateş açtı.

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Denizli’de olaylı gece! Eşi kapıyı açmayınca, kapıya kurşun yağdırdı!

Denizli’de tartıştığı eşinin kapısına dayanan şahıs, eşiyle tekrar tartıştı. Eşinin kapıyı açmamasına öfkelenen şahıs, tüfekle kapıya ateş açarak kaçtı.

Olay, Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Süleyman Ü., 20 PV 341 plakalı motosikletiyle tartıştığı eşinin evine gitti. Eşinin kapıyı açmaması üzerine öfkelenen koca, yanında bulunan tüfekle kapıya ateş açtı.

Denizli’de olaylı gece! Eşi kapıyı açmayınca, kapıya kurşun yağdırdı!

Eşinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı sonrası Süleyman Y. motosikletini de olay yerinde bırakarak kaçtı. Bölgeye sevk edilen ekipler, evde iki çocuğu ve kardeşi ile mahsur kalan kadını kurtarmak için itfaiye talep etti. Açılan ateş sonucu açılamayan kapıyı itfaiye ekipleri kırarak açtı. Elindeki tüfeği başka bir otomobile bıraktığı belirlenen şahsın olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenildi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Denizli’de olaylı gece! Eşi kapıyı açmayınca, kapıya kurşun yağdırdı!
Öte yandan, Süleyman Ü.’nün farklı suçlardan 30 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Denizli’de olaylı gece! Eşi kapıyı açmayınca, kapıya kurşun yağdırdı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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