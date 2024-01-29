Seçil Erzan en büyük mağdur, “Emre Belözoğlu” demişti: O isim tekrardan konuştu...

Yüksek karlı gizli fon ile sadece spor içinde kalmayan olay, büyük ses getirmişti. Dolandırıcılık vakasıyla ilgili kurumlar ve mahkeme çalışmalarına devam ediyor. Bazı sonuçlar alınsa da olayın iç yüzü tam olarak aydınlanmadı.

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, davada mağdur konumunda yer alıyor. Konuya ilişkin ise yeniden açıklama yaptı.

BELÖZOĞLU MAĞDUR KONUMUNDA

Eski futbolcu ve teknik direktör olarak kariyerine devam eden Emre Belözoğlu, Seçil Erzan, vakasında bulunmuştu. Erzan, Emre Belözoğlu’nun en büyük mağdur olduğunu söylemişti.

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Emre Belözoğlu, davayla ilgili ve süreç hakkında ilk defa konuştu. Anadol Ajansı’na konuk olan Belözoğlu şunları söyledi;

“Biz bir bankacılık işlemi yapacağımızı düşünerek, kuzenim vasıtasıyla bir yatırıma giriştik. Daha sonra işin ikinci, üçüncü gününde renginin değişmesine şahit olduk. Bize bankacılık işlemi yapıldığına dair kağıtlar verildi. Biz yine de buna güvenmedik ve bankaya kendisini şikayet ederek, bankanın müfettişlerini getirttik. Daha sonra da polislerin gelmesini isteyerek hukuksal haklarımızı kullandık. Şu an bu sürecin takipçisiyiz.

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Ne yazık ki popülist bir şekilde, insanların acılarından, yaşamış oldukları sıkıntılarından beslenen bir güruh var. Onlara söyleyebileceklerim, Allah onlara vicdan versin. Burada bir süpermarket çalışanı değil, bir banka müdürünün, bankacılık işlemi yaptığını söyleyerek, elimize bankanın kendi ürettiği kağıtlarla vermiş olduğu şeylere inandık. Onun dışında söyleyecek bir şeyim yok.”

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