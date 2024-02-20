Sonunda olacağı buydu! Trafikte makas ata, ata giden sürücü refüje çarptı!

Fatih’te sürücünün makas atarak ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Fatih Edirnekapı Rami Caddesi üzerinde Edirnekapı Şehitliği yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 GTV 197 plakalı araç, makas atarken refüje çarparak ters döndü. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Muhittin D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ters dönen araç ise çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)