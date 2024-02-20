Taksici vahşeti bitmiyor! Mesaisi biten taksici “Aracımı kapattım” diyince, müşteri sırtına makas sapladı!

İzmir’in Konak ilçesinde, meydana gelen olayda sabah saatlerinden itibaren mesai yapan taksi şoförü kahvehanenin önünde arabasını park ederken yanına gelen müşteriye “Aracımı kapattım” diyince, küfür eden müşteri taksicinin sırtına makas saplayarak yaraladı.

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Taksici vahşeti bitmiyor! Mesaisi biten taksici “Aracımı kapattım” diyince, müşteri sırtına makas sapladı!

İzmir’in Konak ilçesinde, kendisine el atan yolcuya “Aracımı kapattım” diyen taksi şoförünün sırtına makas saplayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki akşam Konak ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinden bu yana direksiyon sallayan taksi şoförü Serkan Aksakallı (37), kahvehane önünde dururken kendisine el atıp taksiye binmek isteyen yolcuya “Aracımı kapattım” cevabını verdi. Çay ocağından çıktığında Mehmet D. (32) ile karşılaşan Aksakallı, kendisine küfrettiğini duyduğu şahıs ile tartıştı. Çıkan arbedede şüpheli, elinde bulunan makası taksi şoförü Serkan Aksakallı’nın sırtına sapladı.

Taksici vahşeti bitmiyor! Mesaisi biten taksici “Aracımı kapattım” diyince, müşteri sırtına makas sapladı!

Tutuklandı

Aksakallı, kanlar içerisinde kalırken, çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan Aksakallı, Sosyal Bilimler Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, şüpheli Mehmet D., ise polislerce gözaltına alındı. Hastanede tedavisi gerçekleştirilen Aksakallı, taburcu olmasının ardından Boğaziçi Şehit İsmail Yörümez Polis Merkezi Amirliği’ne giderek Mehmet D.’den şikayetçi oldu. Zanlı, dün emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Taksici vahşeti bitmiyor! Mesaisi biten taksici “Aracımı kapattım” diyince, müşteri sırtına makas sapladı!

Taksici o anları anlatmıştı

Yaşadığı anları anlatan Aksakallı, “Çay ocağının önünde dururken bir vatandaş el atıp ‘Boş musun?’ diye sordu. Ben de aracımı kapattığımı söyledim, ardından içeriye girdim. Bir bardak çay içip evime dönecektim. İşe sabah 08.00'de başladım, gece 02.30 gibi arabamı kapatıyorum. O sırada tansiyonum da biraz düşünce yemek için evime geçiyordum. Evime gideceğim sırada şahsı tekrar gördüm. Bana küfür etmeye başladı. Ben de o esnada, kardeşim bana mı küfür ediyorsun, dedim. Elinde de makasla küfürlü konuşmaya başladı. Ben de neden böyle yapıyorsun, dedim. Yere yatırdım, o esnada makası sırtıma soktu” ifadelerini kullanmıştı.

“Devletimizden bu konuda bir önlem istiyoruz” diyen Aksakallı, “Herkes üzülüyor, biz üzülüyoruz. Geçen taksici bir abimizi, meslektaşımızı öldürdüler. Bugün sıra bize geldi. Biz kimseye kötülük yapmıyoruz. Hizmet ediyoruz. Adamın üstünden makas, ustura, jilet çıktı. Bu adam nasıl bir adam anlamadım. Tedavim sırasında doktor ‘2 cm daha girmiş olsaydı seni yoğun bakıma alacaktık, bir parmakla kurtarmışsınız’ dedi. Bu kasten yaralamadır. Adam öldürmeye teşebbüstür” diye konuşmuştu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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