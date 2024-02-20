Hakkari'de altın kaçakçılarına operasyon! Külçe, külçe kaçak altınlar ele geçirildi!

Hakkari valiliği tarafından yapılan açıklamada, jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, kaçak 22 kilo külçe altın ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Hakkari'de altın kaçakçılarına operasyon! Külçe, külçe kaçak altınlar ele geçirildi!

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada kaçak 22 kilo külçe altın ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İran'dan yasadışı yollarla kayıt dışı olarak Türkiye’ye külçe altın girişi yapılacağı duyumu alındı. Bu duyumu değerlendiren ve titiz bir çalışma yürüten jandarma ekipleri, Ford Connet marka hafif ticari kamyonette yapılan aramada piyasa değeri 45 milyon TL olan 22 adet 24 ayar birer kilo olmak üzere 22 kilogram külçe altın ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, adli işlemlere başlanmıştır" denildi.

Hakkari'de altın kaçakçılarına operasyon! Külçe, külçe kaçak altınlar ele geçirildi!

Hakkari'de altın kaçakçılarına operasyon! Külçe, külçe kaçak altınlar ele geçirildi!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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