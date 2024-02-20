Esenyurt’ta hareketli gece! Motorundan duman çıkan otomobil kısa sürede alev topuna döndü!

Esenyurt’ta bir araç aniden alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında patlamalar yaşanırken, o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Piri Reis Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki otomobilin motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Bir süre sonra araç alev alırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada yanan araçta patlamalar meydana geldi.

Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Alev topuna dönen araç ve patlama anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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